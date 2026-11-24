Il Motomondiale si prepara all’ultimo atto con la passerella finale per Marc Marquez, già sicuro del titolo 2026. All’orizzonte ci sono i primi test di martedì 1 dicembre verso il 2027 che catalizzano l’attenzione: “Non vedo l’ora di tornare a Valencia - ha detto Marco Bezzecchi - sarà importante cercare di fare un bel week-end e di continuare con il lavoro fatto a Portimão, per cercare di concludere al meglio questa stagione insieme alla squadra. Poi si inizierà un nuovo capitolo subito da martedì, con la nuova Aprilia RS-GP27, quindi sono molto motivato per quello che ci aspetta”.