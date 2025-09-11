MotoGp, Bezzecchi: “A Misano la prima regola è fare meglio di Barcellona”

Marco Bezzecchi è sembrato carico e tranquillo allo stesso tempo nel giovedì di Misano. “Voglio fare meglio di Barcellona”, esordisce lo scorpione di Viserba (e non dovrebbe essere difficile visto il 12° in Q2 ed i ritiri per due contatto nelle prime battute nella Sprint Race e nel Gp). ”Io amo questo tracciato e il tifo del pubblico”. Quando gli facciamo notare che non ha mai vinto qui, pur facendo tanti podi, e quanto sarebbe bello riuscirci non si sbilancia troppo: “Una vittoria a Misano sarebbe importantissima, ma io corro per vincere ovunque e vincere è sempre bello. Come lo festeggerei? Non lo so deve essere spontaneo e ci penso sul momento è più bello”.

Ducati è ancora la moto più forte o Aprilia e Ktm si sono avvicinati. E ancora: è Marc Marquez ora a fare la differenza? “Non posso saperlo, non guido la Ducati. Certo noi siamo migliorati in tutti gli aspetti e siamo contenti”. Quando un giornalista gli domanda: “Stai puntando il 3° posto assoluto di Bagnaia? È raggiungibile?”. La risposta è dimessa: “Per ora penso a fare meglio che a Barcellona...”