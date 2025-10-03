MotoGp, Bezzecchi a Mandalika promette grandi cose, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini mancano il pass diretto in Q2

Subito un grande Marco Bezzecchi nel venerdì indonesiano. Il riminese dell’Aprilia è il più veloce in una giornata incredibile: le Ducati factory Lenovo di Marc Marquez e Francesco Bagnaia mancano il pass diretto al Q2. Non succedeva dal GP di Valencia 2023. Lo spagnolo, reduce dalla conquista del titolo iridato MotoGP, chiude 11° dopo un turno segnato da due cadute. Per la prima volta in stagione, Marquez non è tra i primi 10 delle prequalifiche. A sua volta in grande difficoltà, Pecco è diciassettesimo.

Alle spalle di Bezzecchi (1’29”240) si piazza Fermin Aldeguer. Il pilota Gresini incassa 408 millesimi e precede Pedro Acosta, migliore tra gli alfieri Ktm.

Luca Marini è quarto, mentre Joan Mir ottiene il sesto tempo. In mezzo agli uomini Hrc c’è Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse. Seguono tre Yamaha. Fabio Quartararo trova la qualificazione al Q2 all’ultimo tentativo, piazzandosi settimo. Poi ecco il compagno di squadra Alex Rins e il pilota Pramac, Miguel Oliveira. Decimo Alex Marquez, caduto nel finale. Oltre Marc Marquez e Francesco Bagnaia, l’elenco degli iscritti al Q1 comprenderà anche Franco Morbidelli, oggi dodicesimo, Enea Bastianini (15°) e Fabio Di Giannantonio (18°).

“È stata una buona giornata - ha detto Bezzecchi - abbiamo fatto dei bei miglioramenti soprattutto dal mattino al pomeriggio. Ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare, ma nel complesso sono abbastanza soddisfatto. I ragazzi hanno fatto un gran lavoro, come sempre, e ora ci concentriamo sul proseguire il lavoro in vista di sabato”.