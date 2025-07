MotoGp, Bezzecchi a Brno: “Mi piace lottare per il vertice, ma non mi sento l’anti-Ducati”

Marco Bezzecchi cerca conferme alla sua solidità anche a Brno: “Non mi sento l’anti Ducati - ha precisato in conferenza stampa - perché il termine sembra antipatico, come se ce l’avessi con loro. Chiaro che mi piace lottare al vertice e ora ci stiamo riuscendo, ma non importa quale è il marchio sulle moto degli avversari. Stiamo attraversando un bel momento e Brno mi piace: è una pista che meritava di tornare nel nostro calendario. Se pioverà per me sarà un vantaggio? Certo, ho ottenuto tanti buoni risultati sul bagnato, ma è una pista che devo capire con la MotoGP e la pioggia rappresenta sempre un’incognita, quindi meglio l’asciutto”.