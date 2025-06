MotoGp, Bezzecchi 3° nella Race dietro i fratelli Marquez

Marco Bezzecchi si prende l’ultimo gradino del podio nel giorno dei “soliti” fratelli Marquez. Eppure Marc, dopo le due cadute di venerdì, sembrava in difficoltà con il 4° tempo in griglia. Ma un buon avvio del leader del mondiale spegne ogni speranza dì gara diversa. Poche curve e il capoclassifica è primo, il fratello Alex lo insegue e tallona. In alcune occasioni la Ducati azzurra e argento del Bk8 Gresini sembra pronta all’attacco, che però non arriva mai. Bravo Bezzecchi che salta prima Bagnaia poi Quartararo, arriva in scia ai fratelli, ma deve accontentarsi. “Era da tanto che non salivo sul podio della Sprint e mi son divertito a risalire posizioni. Ho anche pensato di poter attaccare i fratelli Marquez, ma a un certo punto l’anteriore si è chiuso e ho gestito il 3° posto. Di Giannantonio quarto davanti a Bagnaia. Bastianini solo 13°, Savadori chiude 16°