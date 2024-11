MotoGp, “Benvenuto al team Gresini”: l’abbraccio di Nadia Padovani a Fermin Aldeguer a Barcellona

Inizio delle prime prove 2025 per la MotoGp. Tanti i piloti che indossano nuove livree, altri non le hanno ancora ricevute. Fra i primi a presentarsi nei box con la tuta nuova e fiammante c’è stato Fermin Aldeguer che, con il celeste Gresini Racing, prima ha salutato i familiari, poi è stato accolto dalla patron del team faentino, Nadia Padovani: per lui è un grande giorno!!

In pista si sono visti prima Michele Pirro, con la Gp25, poi Lorenzo Savadori (due cesenati aprono il 2025) seguiti dal primo pilota titolare: Miguel Oliveira con una anonima livrea nera per il Prima Pramac, passato da Ducati a Yamaha. Dopo di lui Marini e Raul Fernandez, entrambi confermati rispettivamente su Honda HRC e Aprilia Trackhouse.