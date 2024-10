MotoGp, Bastianini: vittoria capolavoro nella Sprint in Thailandia

Un Enea Bastianini grandi firme si impone nella Sprint Race in Thailandia davanti a Martin e Bagnaia. Quarto posto per Marc Marquez davanti al fratello Alex. Sesta piazza per Morbidelli e settimo Bezzecchi. Ottavo Di Giannantonio a completare un 8/8 Ducati nelle prime posizioni.

Parte subito forte Bastianini al semaforo verde, col riminese davanti a tutti seguito da Bagnaia, Marc Marquez e Martin. Il riminese imprime un ritmo pazzesco, mentre dopo 3 giri Acosta va fuori combattimento ed esce subito di scena, quindi Martin scavalca Marquez. Lo spagnolo a 7 giri dalla fine infila Pecco e sale al secondo posto con un sorpasso da brividi, beccando un warning per la prima uscita in “zona verde”. Intanto davanti Bastianini procede che è una meraviglia, mentre Martin a 5 giri dalla fine allarga troppo la curva e sfiora ancora il “verde” guidando al limite. Lo spagnolo spinge a fondo alle calcagna di Bastianini, con Bestia che pennella le curve a meraviglia. Il romagnolo mantiene sempre un margine superiore a 1”, con Bagnaia che prova fino all’ultimo a rimontare Martin, ma niente da fare e lo spagnolo si porta a +22 in classifica. Infine, Lorenzo Savadori ha chiuso al 21° posto.