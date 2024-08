Enea Bastianini non è riuscito a centrare il podio nella Sprint Race e analizza la gara con onestà e lucidità: “Mi sono fatto prendere troppo dalla foga della partenza ed ho fatto un errore. In gara sono andato bene, ma partire indietro rende tutto difficile. Domani avremo 15 giri in più per recuperare, spero di migliorare”.

Bezzecchi soddisfatto

Marco Bezzecchi in sala stampa accoglie così il suo ottavo posto: “Sono abbastanza soddisfatto, ho lavorato che per la gara di domani e siamo migliorati. Al via non ho scelto la migliore traiettoria restando troppo interno e sono uscito 13°, poi ho tenuto un buon ritmo. Per quanto riguarda il nono posto in griglia, sono soddisfatto, non potevo fare di più”.