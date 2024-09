MotoGp, Bastianini si gioca il tutto per tutto: “Carico ma con i piedi per terra”

I magnifici quattro arrivano in Indonesia e sapremo forse definitivamente se Enea Bastianini e Marc Marquez potrannodavvero agganciare Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Anche Marco Bezzecchi punta a fare bene, su un tracciato che considera quasi casalingo: il Pertamina Enduro, principale sponsor del Vr46 Racing Team, è indonesiano. Il tifo è caldissimo e ieri i piloti sono stati accolti da una folla in festa.

Stanotte si comincia con le prime libere, sabato verso le 4.50 via alla Q1 MotoGP con la Sprint alle 9, mentre le gare scattano domenica alle 6 con la Moto3, Moto2 alle 7.15, e MotoGp alle 9. Chi ha voglia di vedere tutto in diretta dovrà puntare la sveglia.

Il clima potrebbe regalare ai piloti qualche difficoltà in più. Martin ha un +24 su Pecco, un +59 su Bastianini e un +60 su Marc Marquez: un errore del pilota del Prima Pramac potrebbe riaprire la sfida, altrimenti per Enea e l’alfiere del Gresini raggiungere i primi sarà quasi impossibile.

Bezzecchi intanto arriva carico: «Non vedo l’ora di partecipare alla parata. Siamo stati loro ospiti a Bali quest’estate e il clima e l’accoglienza sono stati semplicemente pazzeschi. Sarà speciale. In più con questa gara, iniziano una serie di gran premi su alcuni dei miei circuiti favoriti del calendario. Arriviamo da un weekend molto solido a Misano, siamo cresciuti ancora. Full gas in quest’altro Gp di casa».

Anche per Bastianini il morale è alle stelle, dopo il successo misanese: «Sono davvero contento di tornare a correre in Indonesia. È un Paese dove il nostro sport è molto popolare e i tifosi sono appassionatissimi. Iniziare questo periodo di gare così intenso con la vittoria nel mio gran premio di casa è sicuramente qualcosa che mi infonde fiducia e motivazione, ma resto con i piedi per terra. Insieme alla mia squadra stiamo lavorando bene e gli obiettivi sono continuare in questa direzione ed essere costantemente in lotta per le prime posizioni. A Mandalika le condizioni della pista e le alte temperature non renderanno le cose semplici, ma faremo del nostro meglio come sempre».

Su questo tracciato di Mandalika si corre dal 2022: vinse Miguel Oliveira (Ktm Tech 3) sul bagnato con partenza rinviata di un’ora per pioggia, davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) autore della pole position e a Johann Zarco (Ducati), Marc Marquez non partì per un infortunio nel warm up, Bastianini fu 11° e Bezzecchi 20°, con Pecco 15°. Lo scorso anno il successo nel gp andò invece proprio a Bagnaia, dopo un 8° posto nella Sprint, davanti a Maverick Viñales (Aprilia) e a Quartararo, con vittoria nella Sprint di Martin su Marini e Bastianini (tutti Ducati). Nel gp domenicale Bezzecchi fu 5° ed Enea 8°. In Moto2 vinse Pedro Acosta. Guardando al passato, oltre ai primi quattro in classifica e Bezzecchi, possono fare bene Quartararo, con una Yamaha in ripresa a Misano, Viñales con l’Aprilia e Acosta con la GasGas Ktm.

In Moto2 il thailandese Chantra ha vinto qui nel 2022, potrebbe ripetersi, poi occhio a Vietti e Arbolino, Roberts e Canet per la Kalex, mentre la Boscoscuro punta su Ogura, Aldeguer, Lopez e Garcia. In Moto3 Davi Alonso tenta di proseguire la fuga, inseguito da Daniel Holgado, Collin Veijer e Ivan Ortola mentre Luca Lunetta, del Sic 58, potrebbe stupire.