MotoGp, Bastianini sa bene come si vince al Cota. E spunta Aprilia

Enea Bastianini, Alex Rins e Marc Marquez provano a infilarsi di nuovo sulla testa il cappello da cowboy con il numero 1 nel Circuito delle Americhe. Due dei tre anche il sellino della Ducati Lenovo 2025. La banda della MotoGp arriva nel Cota e i tre piloti che hanno vinto sono loro: Marquez sette volte, l’ultima nel 2021, Alex Rins due, compresa quella dello scorso anno (oltre ad altre due fra Moto3 e Moto2), mentre il riminese si è affermato nel 2022 con la Ducati celeste e amaranto del Gresini.

Ai tre si potrebbe aggiungere Pecco Bagnaia, che nel 2023 si è aggiudicato la Sprint Race, ma sembra proprio Marc il super favorito per la prima vittoria con Ducati.

Il mercato intanto regala un’altra certezza, la conferma di Fabio Quartararo in Yamaha per due anni. Massimo Rivola, direttore sportivo di Aprilia, aveva puntato sul pilota francese per rinforzare la propria rosa di piloti e, avendo perso la possibilità di arrivare al Diablo, ora guarderà sicuramente a Bastianini. Per la seconda Ducati ufficiale, infatti, sono in lizza in tre: Bastianini, terzo nel mondiale, il leader Jorge Martin e Marc Marquez. «Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno ho dato forfait per l’infortunio alla spalla - sottolinea il riminese -. Il Cota mi piace molto, qui ho i ricordi positivi del 2022 quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGp, quella che per me resta la più bella. Dopo l’ultimo fine settimana in Portogallo, arrivo ad Austin motivato e fiducioso. Mi aspetto un Gp combattuto, ma arrivo con un buon setup di base e so su cosa devo lavorare per poter migliorare».

Carico anche Marco Bezzecchi, sia perché a Portimao si è dimostrato in crescita, sia perché ha assistito a una partita degli Houston Rockets. «Che serata. Mi piace molto il basket ed è stato bellissimo vedere da così vicino i giocatori di Houston e vivere l’atmosfera della Nba. Ho avuto anche la fortuna di fare il primo tiro, erano giorni che ero un po’ in ansia per questo, è stata una bella emozione. Il Cota? Una pista complicata, tecnica e impegnativa a livello fisico. Ho lavorato molto per questo Gp in queste due settimane e non vedo l’ora di tornare in pista per avere i primi feedback sul campo».

Le altre classi

In Moto2 è atteso Fermin Aldeguer che finora ha ottenuto poco con la Boscoscuro. Meglio è andata al suo compagno Lopez e anche a Canet che con la Kalex marchiata Fantic ha infranto il tabù della prima vittoria. Con loro Manuel Gonzalez del Gresini, mentre cercano riscatto Vietti e Arbolino.

In Moto3 Holgado, Alonso e Rueda si giocano le posizioni di vertice, sperando che i giovani del Sic 58, Filippo Farioli e Luca Lunetta, diano segnali positivi.