MotoGp, Bastianini prova a rientrare nel giro che conta

Enea Bastianini deve provare a centrare il secondo colpo consecutivo per sognare in grande, ma potrebbe essere anche la gara di Marco Bezzecchi. Chiaramente i protagonisti più attesi nella lotta per le prime posizioni sono sempre Jorge Martin, tornato capoclassifica, Pecco Bagnaia e Marc Marquez, però i due romagnoli possono ritagliarsi qui un ruolo importante. Bestia deve provare a replicare il fine settimana di Silverstone, praticamente quasi perfetto. Invece Bez deve confermare i progressi degli ultimi due Gran Premi e ritrovare il podio. In pista c’è anche Lorenzo Savadori, che si era infortunato cadendo nella Sprint Race di Assen. Il cesenate porterà in pista diverse novità per la RsGp. Tornando a Bestia, dopo la doppia vittoria di Silverstone l’entusiasmo è tanto: «Mi sono allenato ed ho anche festeggiato dopo mille cose andate male finalmente ho vinto, soprattutto nella Sprint, dove non ero mai riuscito ad andare sul podio. Bisogna fare una buona qualifica ed essere in prima fila, già la seconda e la terza possono creare difficoltà. In diverse gare ho perso nei primi 2 giri, andando piano. Vincere qui sarebbe importante, perché ti fa acquistare sempre più sicurezza, ma non è detto che ci riuscirò. Certo dopo arriva Misano che rappresenta tanto per noi». Marc, Pecco e Jorge lo guardano con più attenzione.

Bez, dopo le difficoltà di inizio stagione e i miglioramenti delle ultime uscite prova a fare girare la dea bendata verso di lui: «A Silverstone sono stato veramente sfortunato, in partenza a centro gruppo è facile fare un errore o essere coinvolto in un errore (il riferimento è al tamponamento subito da Morbidelli ad inizio Sprint Race, ndr). Tra l’altro ci siamo accorti che avevo anche uno strappo ad un muscolo della coscia destra, ma abbiamo lavorato per superare l’infortunio e sono quasi al 100%. Qui in Austria trovo una pista che mi piace molto e in cui solitamente sono sempre andato abbastanza bene, sia lo scorso anno in MotoGP che in Moto3 e Moto2. A Silverstone ho fatto una discreta gara, non tanto per la posizione, quanto per il passo tenuto».

Il sogno sarebbe un ritorno sul podio, ma Marco non vuol rischiare di fare errori e punta a entrare fra i primi 6 al traguardo: «Realisticamente non voglio forzare troppo le cose, come ho fatto ad esempio a Le Mans (rimediando una caduta mentre difendeva il 2° posto in Sprint Race a fine gara, ndr) e punto a un obiettivo più vero rispetto alle prime posizioni».

Una curiosità: è stato chiesto a Marc se sarebbe entrato nel team satellite con la Gp25, se avesse saputo che era il Pertamina Vr46: «No, le opzioni erano restare al Gresini Racing, che è vicino a un team ufficiale, o passare al factory».

Una diplomazia che continua a mantenere il muro fra Vale e lo spagnolo. Da segnalare che Ai Ogura sarà il pilota che affiancherà Fernandez nell’Aprilia: dopo due anni con un solo debuttante, nel 2022 con Augusto Fernandez e nel 2023 con Pedro Acosta, il titolo di rookie tornerà ad essere combattuto, con Aldeguer che sarà su una Ducati.

