MotoGp, Bastianini promette grandi cose nelle prime prove in Indonesia

Dopo il trionfo di Misano, Enea Bastianini è carico e promette grandi cose anche in Indonesia. Nelle prequalifiche del GP d’Indonesia della MotoGP il riminese della Ducati centra il record in 1’29.630 dando un ottimo segnale sulla sua competitività. Alle sue spalle c’è il leader del Mondiale, Jorge Martin, secondo a 0.040 con la Ducati Pramac e poi il suo compagno Franco Morbidelli, terzo a 0.079 dopo il miglior tempo della prima sessione. Ottimo quarto Pecco Bagnaia, staccato di 82 millesimi e bravo a raddrizzare una sessione complicata: per buona parte del turno l’iridato della Ducati non riesce ad avvicinare la top-10 girando con gomme dure e medie usate, poi nel time attack trova il tempo che lo mette al riparo da una Q1 che sarebbe stata insidiosa. Quinto tempo per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) in 1’29”770.