MotoGp, Bastianini-Marc Marquez: scatta la lotta per il podio della “generale”

Enea Bastianini e Marco Bezzecchi approdano con grandi ambizioni in Giappone, mentre Pecco Bagnaia vuole attaccare Jorge Martin nel tracciato che vide lo spagnolo vincere con il cambio moto per pioggia. Poi c’è anche Marc Marquez che potrebbe attaccare e stupire, soprattutto se il circuito sarà mezzo bagnato come nel primo round di Misano.

Bastianini qui ha vinto con le Moto3, ma non ci corre da due anni e vuole dimenticare l’errore pesante commesso a Mandalika. «Sono contento di tornare subito in pista e potermi lasciare definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa. Sono due anni che non corro in Giappone, ma la pista di Motegi mi è sempre piaciuta e ultimamente sono stato veloce più o meno su tutte le piste. Il distacco in campionato comincia a essere importante, ma ancora non è matematicamente impossibile. Sarà importante rimanere concentrati in queste ultime gare, dare il massimo e provarci sempre».

Bastianini ha ragione, perchè è vero che potrebbe succedere di tutto, ma sperare in un paio di errori di Martin o Pecco sempre consistenze è difficile.

Punta ad andare forte anche Bezzecchi: qui fece il suo primo podio mondiale in Moto3 con la Mahindra poco competitiva, proprio grazie al bagnato. «Sono contentissimo di andare in Giappone, paese che amo molto. Mi piace il cibo, sono cresciuto con i cartoni animati giapponesi, adoro i fan, sono davvero carini e mi piace tanto anche la pista. Lì ho centrato il mio primo podio in assoluto del campionato e l’anno scorso ho sfiorato il podio sul bagnato. Arrivo da due podi sfiorati, tre con quello della Sprint, è un momento positivo, sto guidando bene, spero proprio di continuare così».

In effetti la sua crescita con la Gp23, dopo una prima parte di stagione davvero problematica, sembra aver trovato la strada giusta per portarlo a buoni risultati».

Potrebbe essere un altro Gp favorevole a Marc Marquez e al Gresini Racing. Le situazioni di tempo incerto aiutano l’otto volte campione del mondo a trovare il guizzo vincente.

Il motore a fuoco in Indonesia non ha certo spenta l’ambizione. Lui e Bastianini si giocano il terzo posto in classifica generale con un distacco di appena tre punti.

E gli altri? In casa Ducati c’è un Franco Morbidelli che sta migliorando di gara in gara, mentre Alex Marquez e un acciaccato Fabio Di Giannantonio, non sono nel miglior momento di forma.

Le altre case costruttrici sono un punto interrogativo: Pedro Acosta, con la sua GasGas Ktm, è il pilota non-Ducati salito più volte sul podio, quattro con due secondi e due terzi posti, poi ci sono Maverick Viñales. 1° ad Austin e Brad Binder 2° a Losail. Agli altri costruttori va meglio nella Sprint: Aprilia ha due primi posti e due terzi con Mav, un primo e tre terzi con Aleix Espargaro, un secondo con Miguel Oliveira (qui sostituito da Lorenzo Savadori), Ktm GasGas un secondo e due terzi posti con Acosta, un secondo con Binder. Quasi tutti i risultati sono arrivati prima della pausa estiva.

Le altri classi

In Moto3 David Alonso potrebbe già diventare campione del mondo, mentre Luca Lunetta del Sic58 deve confermare il trend positivo, In Moto2 guida l’idolo di casa Ai Ogura che deve guardarsi dal compagno di team Gadea e da Canet.

