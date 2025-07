Enea Bastianini ha un’infiammazione acuta dell’appendice: il pilota riminese della Ktm, che non si sente bene e ha febbre alta da inizio settimana, non è riuscito a decollare direzione Germania e salterà il weeekend del Sachsenring. Il riminese resterà ricoverato in ospedale fino a domani, venerdì 11 luglio, quando i medici decideranno se intervenire o meno chirurgicamente