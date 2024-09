MotoGp, Bastianini fiducioso: “Se sono perfetto allora batto Bagnaia”

Enea Bastianini ci crede e vuole essere il 100° pilota a vincere in MotoGp con Ducati. Il 3° posto della Sprint carica il riminese, che si presenta in sala stampa con un sorriso furbo, anche se non è soddisfatto.

Com’è essere sul podio? «Sono contento a metà - spiega - speravo di poter rimanere vicino ai migliori, però a causa del track limit ho fatto un giro in cui pensavo di essere uscito un’altra volta e temevo di prendere un long lap. Alla fine è venuta una buona gara, ma recuperare un 0”1 o un 0”2 quando si gira in 1’31 basso (1’31”2 o 1’31”4, ndr) è davvero difficile».

Le scelte sulla moto? «Siamo semplicemente tornati alla moto di ieri (venerdì, ndr). Stamattina (ieri mattina, ndr) non mi sono trovato con una moto diversa. Ci ho messo un po’ a riprendere ritmo, ma sapevo di poter restare lì con loro. Ho capito delle cose per la gara della domenica e possiamo lavorare con l’elettronica».

Punti forti

Quali sono i suoi punti di forza? «In ingresso e nel T1 e nel T2 vado forte, i punti più critici sono nel T4, perdo tantissimo in uscita dalla curva 14. Non abbiamo ancora trovato la quadra con l’elettronica per farla bene: speriamo di trovarla».

Ha risolto i problemi che aveva con la media e che l’hanno costretta a scegliere la morbida nella gara di due settimane fa, impedendole di fare il solito “momento Bestia” a fine gara? «Domani (oggi, ndr) con la media sarà una gara diversa. Nel lunedì dei test eravamo riusciti a sfruttarla bene, mentre venerdì no. Spero che il grip sia più verso quello che è stato nei test e così la temperatura. Però solitamente negli ultimi giri sono abbastanza veloce e non credo che la soft sia un’opzione per la gara».

L’impressione è che si creda pronto a vin cere. «Ci spero e so che la possiamo fare solo se facciamo le cose perfette, altrimenti è difficile, perché Pecco in questo momento ha qualcosa in più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA