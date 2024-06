MotoGp, Bastianini e Viñales in Ktm

Enea Bastianini vola in coppia con Maverick Viñales nel team Tech3, con delle KTM ufficiali, uguali a quelle che avranno Brad Binder e Pedro Acosta. La notizia è stata ufficializzata questa mattina da Carlo Pernat, manager del riminese, che l’aveva anticipata a Radio 1 alcuni giorni fa. La casa austriaca presenta uno squadrone per il 2025 e prende due assi da Ducati e Aprilia, da affiancare alla sua stella Acosta ed a Binder . Per Enea un biennale e la possibilità di ritrovare il suo ex capotecnico Alberto Giribuola. L’ingegnere ravennate, ex di Andrea Dovizioso, lo ha seguito nel primo anno di Avintia e nel secondo con il Gresini Racing, segnato da 4 vittorie e un 3° finale nel mondiale 2022.