MotoGp, Bastianini e la nuova Ducati: “Sono carico, ho bisogno di cucirmi la moto su misura”

Tempo di presentazione ufficiale per il Team Ducati Lenovo, con Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini pronti per la stagione 2024. Così il campione del mondo Bagnaia: “Cosa ci ha insegnato la scorsa stagione? Di stare tranquilli... visto che col buon lavoro, poi i risultati arrivano”. Gasato ed entusiasta Bastianini: “Sono molto carico per il 2024, ho bisogno di cucirmi la moto su misura. Appena sono salito sulla moto 2024 mi sono sentito subito a mio agio, è stato un piccolo cambiamento, ma si è sentito. Chissà cosa potrà regalarci Dall’Igna per i prossimi test”.