MotoGp, Bastianini e Bezzecchi, è ora di dare dei segnali

Un nuovo inizio per la MotoGp 2025 in Qatar. Quella che tradizionalmente era la prima tappa dell’anno, torna a regalarci un nuovo capitolo della vera lotta fra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Nelle prime gare della stagione Marc è stato quasi perfetto, mentre Pecco ha sofferto. Ad Austin lo spagnolo ha commesso un errore banale, per stravincere, mentre Bagnaia ha raccolto un successo importante. Lo spagnolo arriva a Losail con l’obiettivo di far capire a tutti che quello statunitense è stato solo un caso isolato, un ricordo del “vecchio” Marc, mentre il suo compagno di team vuole prendersi una vittoria vera non per l’errore di un altro.

E’ un inizio vero per Jorge Martin che rientra nel gruppo dopo un lungo elenco di problemi: prima la caduta nel primo giorno di test pre-campionato, poi un secondo infortunio in allenamento mentre si preparava al rientro. Mesi di assenza che peseranno sicuramente. «Sono davvero felice di essere qui. Non conosco la mia condizione fisica e non conosco molto la mia nuova Aprilia, quindi sarà una sfida interessante. Non ho obiettivi particolari, sono cinque mesi che non salgo su una MotoGp».

Lunedì scorso a Misano hanno girato Dani Pedrosa per Ktm, Michele Pirro per Ducati e Lorenzo Savadori per Aprilia, avranno testato qualche novità da portare in pista a Losail?

Intanto in testa alla classifica c’è Alex Marquez con il Bk8 Gresini Racing. «Siamo pronti a tutto - ha commentato Pecco - mi aspetto come sempre che Alex e Marc saranno due sfidanti per la vittoria».

C’è attesa anche per Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. I due hanno dimostrato di essere veloci la domenica ma di soffrire in qualifica e di conseguenza nella Sprint Race. Se vogliono essere protagonisti in questa stagione, devono essere più incisivi nel sabato, ad iniziare dal mattino.

«La pista del Qatar è bellissima - dice Bezzecchi - mi è sempre piaciuto molto correre di notte. Questo week-end sarà importante per crescere nelle aree di difficoltà che ho individuato nelle gare precedenti».

«Abbiamo fatto un bel passo avanti ad Austin - ribatte Bastianini -. Mi sento bene nella gara dove sono passato dal 17° posto in griglia al 7° al traguardo. Spero di fare un altro miglioramento qui a Losail che è tra i miei tracciati preferiti».