MotoGp, Bastianini: “Credo nel mondiale ma devo attaccare per vincere”

Enea Bastianini è sempre convinto di aver fatto un sorpasso corretto per vincere domenica scorsa a Misano, Jorge Martin non è sicuro al 100%, ma accetta la decisione dei commissari e fa i complimenti a Enea.

«Non sono sorpreso delle reazioni - ha detto il pilota riminese -. In gara ho sentito un rumore, pensavo che Jorge fosse caduto, invece era andato largo. Io ero sulla mia linea. Sono convinto e ribadisco di essere stato corretto».

E’ ancora convinto di poter lottare per il mondiale? «Devo attaccare e vincere, per restare in lotta per il titolo. Nella prima parte del campionato ho cercato di essere costante, di fare punti e di non rischiare troppo. Dovevo innanzitutto trovare il feeling con il team e con la moto. Adesso è tempo di spingere, per fare punti. Mandalika è uno dei miei circuiti preferiti».

E gli altri? Marc Marquez vuole provare a stupire, Martin torna dove era caduto con 3” di vantaggio su Pecco dopo aver vinto la Sprint, mentre Bagnaia ammette l’errore di Misano e promette battaglia.