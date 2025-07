MotoGp: Bastianini costretto al forfait, tornerà a Brno

Enea Bastianini alza bandiera bianca e si riposa, per recuperare al meglio ed essere a Brno domenica prossima. Il pilota riminese, ricoverato da giovedì nell’ospedale di Stato di San Marino per un’infiammazione all’appendice che gli aveva procurato febbre alta, è stato sottoposto a cure, dai medici, per scongiurare l’operazione e aveva lasciata aperta la possibilità ad un arrivo al Sachsenring al sabato. In serata il suo team, il Tech 3 Ktm ha diffuso una nota in cui ha dichiarato di aver appreso da pochi minuti l’impossibilità di Enea di gareggiare nel fine settimana. L’augurio della squadra e nostro è di un pronto recupero per poter competere già a Brno.