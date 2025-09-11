MotoGp, Bastianini: “A Misano gioco in casa, voglio un gran risultato”

Enea Bastianini a Misano vanta 5 podi consecutivi in MotoGp: “Il mio obiettivo? Veniamo da un week-end fantastico e siamo fiduciosi. Misano non è solo il mio Gran Premio di casa, ma è speciale perché fin dalla Moto3 qui riesco ad essere veloce. Non so quale possa essere l’obiettivo, ma voglio un gran risultato, siamo vicini alla mia città, quici sono la mia famiglia e i miei amici, quindi voglio fare bene”.

Ha cambiato stile per adattarsi alla sua moto? “L’inizio è stato complicato - ammette Bestia - cercavo qualcosa che si avvicinasse alla mia moto vecchia. Ho cambiato la mia mentalità ed è cambiato qualcosa anche nei risultati. A Brno ho disputato il mio gran premio migliore della stagione e da lì qualcosa è scattato, ma bisogna continuare con i progressi”.

Nel box Tech 3 se n’è andato Alberto Giribuola, quanto è difficile un cambiamento di questo tipo nel finale di stagione? “Già a Barcellona abbiamo cambiato il capomeccanico - rivela Bastianini - ma in gara non ne abbiamo parlato. Ora ce n’è uno nuovo, Xavi, che era con me anche in Moto3, mi conosce bene e sa cosa mi serve. Giribuola se ne è andato e ha fatto le sue scelte, con Ktm siamo andati su Xavi che è molto motivato, già a Barcellona direi che siamo andati bene”.