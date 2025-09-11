MotoGp, Bastianini: “A Misano gioco in casa, voglio un gran risultato”

Enea Bastianini, Alex Marquez e Luca Marini in conferenza stampa
Enea Bastianini a Misano vanta 5 podi consecutivi in MotoGp: “Il mio obiettivo? Veniamo da un week-end fantastico e siamo fiduciosi. Misano non è solo il mio Gran Premio di casa, ma è speciale perché fin dalla Moto3 qui riesco ad essere veloce. Non so quale possa essere l’obiettivo, ma voglio un gran risultato, siamo vicini alla mia città, quici sono la mia famiglia e i miei amici, quindi voglio fare bene”.

Ha cambiato stile per adattarsi alla sua moto? “L’inizio è stato complicato - ammette Bestia - cercavo qualcosa che si avvicinasse alla mia moto vecchia. Ho cambiato la mia mentalità ed è cambiato qualcosa anche nei risultati. A Brno ho disputato il mio gran premio migliore della stagione e da lì qualcosa è scattato, ma bisogna continuare con i progressi”.

Nel box Tech 3 se n’è andato Alberto Giribuola, quanto è difficile un cambiamento di questo tipo nel finale di stagione? “Già a Barcellona abbiamo cambiato il capomeccanico - rivela Bastianini - ma in gara non ne abbiamo parlato. Ora ce n’è uno nuovo, Xavi, che era con me anche in Moto3, mi conosce bene e sa cosa mi serve. Giribuola se ne è andato e ha fatto le sue scelte, con Ktm siamo andati su Xavi che è molto motivato, già a Barcellona direi che siamo andati bene”.

La scuola Gresini

Bastianini è stato il protagonista di una conferenza stampa ufficiale con Luca Marini e Alex Marquez. Sia Alex che Enea hanno corso con il Gresini Racing, quel team ha qualcosa di speciale? Così Marquez Junior: “Nel Gresini c’è un clima speciale, tutti sono competitivi e sanno aiutarti a vincere”. Bastianini aggiunge: “Conosco il team da molto tempo, ho passato tre anni nelle classi inferiori e poi ci sono tornato in MotoGp. Nel Gresini percepisci la grande passione per il Motosport”. Conclude Alex: “Nel team si sente il carisma e lo stile di Fausto Gresini da come lavora il team, e direi che Nadia sta facendo un lavoro straordinario”.

