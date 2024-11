MotoGp: Bagnaia vince ma non basta, il campione è Martin, Marc Marquez soffia il terzo posto a Bastianini

La MotoGp regala un’ultimo gp noioso che elegge Jorge Martin campione del mondo con il 3° posto sotto la bandiera a scacchi. La vittoria va a Pecco Bagnaia che, malgrado le 11 gare domenicali vinte quest’anno, lascia la corona per un ritardo di 10 punti. Penserà a lungo a dove li ha persi. Il Prima Pramac passa alla Yamaha da martedì da campione del mondo, una bella soddisfazione per Paolo Campinoti e i suoi. Secondo posto per un Marc Marquez che segue Pecco come un’ombra e si prende il 3° posto mondiale su un Enea Bastianini 7° senza graffiare. Nono posto per Bezzecchi e 20° per Pirro. Quarto Alex Marquez che batte Aleix Espargaro dopo un bel duello: altra soddisfazione per il Gresini Racing.