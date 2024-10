MotoGp, Bagnaia vince la Sprint Race in Giappone davanti a un magnifico Bastianini

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race in Giappone davanti a un magnifico Enea Bastianini. Duello pazzesco a due giri dalla fine tra Bastianini e Marc Marquez per la seconda posizione, con il riminese a lottare come un leone e a respingere alla grande gli assalti del fuoriclasse del Gresini Racing. E con un giro in più, Enea avrebbe anche potuto centrare una clamorosa vittoria in extremis.

La gara sembrava in mano al poleman Pedro Acosta, poi uscito di scena a 4 giri dalla fine mentre era saldamente al comando. Quarto posto per Jorge Martin, decimo Marco Bezzecchi. In classifica generale, ora Martin ha 15 punti di vantaggio su Bagnaia.

Bastianini orgoglioso: “Bel secondo posto”

Marquez gli rende onore (“gran bella lotta con Enea”) e Bastianini a fine gara è soddisfatto: “Una bella Sprint, il mio passo è stato molto buono e alla fine ero molto vicino a Pecco, ma avevo perso tempo negli ultimi due-tre giri per il duello con Marquez. Alla curva 11 ho chiuso gli occhi contro Marc ed è andata bene... questo è un bel secondo posto”.