MotoGp, Bagnaia vince la Sprint Race davanti a un grande Bastianini

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race in Indonesia e ora è a -12 da Martin. Gara entusiasmante per Enea Bastianini, che supera Marc Marquez al penultimo giro e strappa il secondo posto confermandosi in grandissima forma. Grandissima gara di Bastianini e Marco Bezzecchi in lotta per la vittoria nella Sprint con Bagnaia e Marquez. Jorge Martin, che aveva dominato la Q2, cade al primo giro, torna in sella e recupera 11 posizioni chiudendo 10°. Pecco guida la gara , tallonato da un grande Bez e da un Marquez che dopo una Q2 disastrosa chiusa al 12°, è 5° dopo una partenza a razzo. A 7 giri dal termine Marco sembra in grado di attaccare Pecco, ma rischia di tamponarlo in una staccata e esce di pista, trovandosi 4°. Bestia salta Acosta, poi si mette in caccia di Marc che salta nel finale, raggiungendo Pecco sotto la bandiera a scacchi. Un altro giro e si giocava la vittoria: appuntamento rinviato a domani. La Ducati piazza 5 piloti davanti con Marc 3° a precedere Bez e Morbidelli, con Acosta 6° , Seguito da Vinales, Zarco e Di Giannantonio. In classifica generale comanda Martin con 341 punti davanti a Bagnaia (329).

Bastianini soddisfatto

Enea è felice a fine gara: “I primi giri per non sono stati molto buoni, poi ho recuperato giro dopo giro. All’ultimo giro ho provato a riprendere Pecco, ma il distacco iniziale era importante. Ci riproviamo domenica e vediamo”.