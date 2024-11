MotoGp, Bagnaia vince la Sprint e ringrazia Bastianini: il riminese secondo davanti a Martin

Pecco Bagnaia si aggiudica la Sprint Race di Barcellona e ringrazia Enea Bastianini, che all’ultimo giro conquista il secondo posto sorpassando Jorge Martin. Pecco guadagna 5 punti a Martin (3° e passato all’ultimo giro da Bastianini) e si porta a -19. Nella gara di domenica a Martin basterà conquistare 7 punti per vincere il titolo.

Bagnaia doveva vincere per rinviare la festa di Martin e lo ha fatto, trovando in Bastianini un grande alleato. Il vantaggio del capoclassifica Prima Pramac passa da +24 a +19 e tutto resta possibile. In fondo al via si toccano Marc Marquez e Pedro Acosta, con il secondo costretto al ritiro senza la carena della sua GasGas. Al via stupendo Bestia: dalla nonna casella della griglia passa primo alla prima curva, subendo poi il sorpasso di Pecco e battagliando con Jorge. Quando Martin lo passa ed allunga la sfida pare conclusa, ma non è così: dopo aver resistito prima a Morbidelli poi a Alex Marquez Enea attacca Jorge all’ultimo giro e si prende il 2°: grande freddezza e lucidità! Quarto è Aleix Espargaro che con l’Aprilia approfitta di un lungo di Alex Marquez. Più staccato “Morbido” chiude 6°, con in scia Marc e Bez, con il riminese che vince un lungo duello con Quartararo, alla fine 10°, saltato da Binder. Domani Martin dovrà essere freddissimo: gli basta arrivare 9° per mettersi in testa la corona, anche se Pecco dovesse vincere, ma un errore gli costerebbe carissimo! Per Pirro un 21° posto davanti a Bradl ed in scia ad Augusto Fernandez