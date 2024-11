MotoGp: Bagnaia vince il duello con Martin e tiene aperto il Mondiale, Bastianini sul podio

Pecco Bagnaia gladiatore si prende il primo posto, riducendo il ritardo da Jorge Martin, 2°, a -24. Il titolo è ancora in palio. Bellissima bagarre fra i due nei primi giri di gara: si passano una dozzina di volte nel primo reale scontro dell’anno. Pecco non molla e Martin controlla. Enea Bastianini chiude 3°, pagando una lunga battaglia con Morbidelli nella prima parte del Gp, ma salendo a -1 da Marc Marquez in classifica. Sfortunato Enea al via: era 3° dopo il primo semaforo rosso (gara sospesa per incidente a Miller, Quartararo e Binder, per fortuna senza conseguenze), 5° nella seconda. Marc Marquez è 12° dopo essere caduto mentre era 3° al sesto passaggio. Dopo essere saltato da Enea cade anche Morbidelli. Quarto Alex Marquez, seguito da Acosta, Quartararo e Vinales, con Bezzecchi discreto 9° dietro a Rins, e Savadori 18° dietro a Iannone.