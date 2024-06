MotoGp, Bagnaia vince ad Assen, Bastianini splendido terzo

Pecco Bagnaia non lascia nulla agli avversari ad Assen e domina. Jorge Martin le prova tutte per stargli in scia, ma chiude 2° e mantiene il proprio vantaggio a +10. È per Enea Bastianini a entusiasmare, con una rimontona dal 11° in griglia al 3° posto finale. Spiace per Bezzecchi, che finisce a terra nelle prime battute mentre è 15° dietro a Oliveira.

Enea impiega diverse tornate a liberarsi di Raul Fernandez e Binder, poi arriva su Acosta, Vinales, Di Giannantonio e Marc Marquez, che si contendevano il 3° e li salta senza problemi. “Ho cercato di rimontare fin dall’inizio ed avevo qualche problema a curvare a destra. Ho cercato di raggiungere il podio e ci sono riuscito. Sono contento anche perché due giorni fa eravamo in difficoltà”.

Alla fine Marc Marquez si prende il 4°, davanti a Vinales, che viene retrocesso dopo il traguardo dietro a Diggia per esser andato sul verde, mentre Acosta cade all’ultimo giro e lascia il 7° a Binder. Per Alex Marquez un 8° davanti a Raul Fernandez. Una bella notizia: già in piedi Lorenzo Savadori dopo le fratture plurime rimediate cadendo nella Sprint Race.