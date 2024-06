MotoGp, Bagnaia trionfa nella Sprint Race al Mugello, Martin e Bastianini vanno ko

Francesco Bagnaia conquista la Sprint Race del Mugello davanti a Marc Marquez (a 1.398) e Pedro Acosta (a 3.995). Gara ad eliminazione quella del sabato, con Pecco che recupera 12 punti da Martin e da -39 passa a -27. Enea Bastianini era partito alla grande, uscendo secondo dal via alle spalle di Bagnaia, poi dopo una manciata di giri è andato ko dopo un contatto con il solito aggressivo Martin. Un Martin che a 4 giri dalla fine si è auto-eliminato cadendo alla curva San Donato e sfogando tutta la sua rabbia. Undicesimo posto per Marco Bezzecchi a 10.211. La wild-card Lorenzo Savadori chiude al 18° posto davanti a Luca Marini. Bagnaia torna a vincere una Sprint dopo quasi un anno: l’ultima era stata in Austria il 19 agosto scorso (287 giorni). Per Martin è invece il primo “zero” nella Sprint.