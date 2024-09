MotoGp, Bagnaia ritrova il sorriso a Misano: “Ho buone sensazioni e sto bene” VIDEO

Francesco Bagnaia festeggia il miglior tempo al di là degli acciacchi: “In ogni caso un anno fa a Misano era peggio, un anno fa non camminavo... Ho avuto buoni segnali dal mio fisico e anche la testa ne esce bene visto che ho abbassato il tempo della qualifica che ho fatto l’anno scorso. La pista? Il grip era buono, anche perché rispetto ad Aragon dove si corre in mezzo a sabbia è sporco, tutto è migliore... Qui girano in tanti e questo aiuta. Ad Aragon ho avuto mille problemi, mentre qui la lotta sarà principalmente tra me, Martin e Marquez, ma occhio anche a Bastianini e Morbidelli”.

Enea Bastianini dopo il quinto tempo ha più di un motivo per sorridere: “Essere in Q2 mi rende più tranquillo rispetto ad Aragon – dice il riminese - e cambia parecchie cose per il week-end. Non mi sono trovato benissimo in mattinata e nel pomeriggio con l media posteriore ed ero un po’ preoccupato, poi quando ho messo la soft è cambiato tutto. Spero possa essere la gomma gara perché con la media mi sono trovato male”.

Marco Bezzecchi festeggia la Q2 ma rimane realista: “Essere in Q2 era l’obiettivo e le sensazioni sono abbastanza buone, anche se non ho il time attack. Vorrei entrare nelle prime due file per la gara”.