MotoGp, Bagnaia in pole davanti a Martin e a un grande Bastianini

Pecco Bagnaia si prende la pole a Sepang in 1’57”491 che migliora il record del tracciato, davanti a un Jorge Martin che cade nel finale ed a un grandissimo Enea Bastianini. Finalmente il Bestia è protagonista di una Q2 maiuscola. Passato dalla Q1 con il 2° miglior crono dietro Fabio Di Giannantonio, il Bestia salta il primo assalto che fanno gli altri e gira da solo nel secondo, battendo anche lui in record senza alcuna scia in 1’57”590. I primi tre battono il record. Girando da solo Enea evita la bandiera gialla causata dalla caduta di Luca Marini. Bravo il riminese che è stato aiutato al mattino da Pecco, che gli ha dato la scia per aiutarlo a capire come guidare la Gp23. È dal gp di Barcellona che Bagnaia non batteva Martin: una pole importante in chiave mondiale su un tracciato che continua ad essere di Ducati. Martin cade nel finale, ma sarà 2° in griglia e ci attendiamo un duello spaziale nella Sprint Race. Seconda fila con Alex Marquez del Gresini Racing, affiancato da Marini e da un Marco Bezzecchi che, nel finale e seguendo Pecco, raddrizza una Q2 che lo aveva visto un po’ in ombra. Settimo Brad Binder, primo dei piloti senza Ducati. A terra in Q1 Marc Marquez, 20°, dopo essersi vista rifiutata la scia da un Morbidelli che ha chiuso poi solo 15°. Fra poche ore, alle 8, via alla prima sfida con due romagnoli che si giocano il podio. Enea qualche cosa di più visto che Paolo Ciabatti, direttore del reparto corse Ducati ha ammesso che si sta valutando l’inserimento di Martin nel team ufficiale al posto di Bestia nel 2024.