MotoGp, Bagnaia in pole davanti a Bastianini, quarto tempo per Bezzecchi

Pecco Bagnaia centra la pole in un ottimo 1’28”700 precedendo Enea Bastianini, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il campione del mondo risponde nel modo migliore a Marc Marquez e Jorge Martin che sembravano più in forma. Per lui 22esima pole in Ducati: meglio di Stoner. I due spagnoli del Gresini Racing e del Prima Pramac sono caduti in due distinti voli a poco più di 4’ dal termine. Quinto posto per Marc, davanti a Quartararo, che è passato dalla Q1 con Fabio Di Giannantonio. Pecco ha detto di aver un potenziale alto per la gara. Migliore non ducatista è Acosta 7°, davanti a Di Giannantonio e a Alex Marquez. A terra finiscono anche Morbidelli e Zarco, che chiudono la quarta fila aperta da Vinales. Binder è 13° una bella notizia soprattutto per Bestia che lo soffre nei primi giri, ma non è l’unico. I nostri Bestia e Bez possono essere grandi protagonisti. “La qualifica è andata bene - commenta Enea- sapevo che nel time attack eravamo competitivi. Nel passo devo migliorare perché Pecco, Jorge e Marc hanno qualcosa in più”. Per Savadori un 22°. Alle 10 via alla Sprint