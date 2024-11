MotoGp, Bagnaia in pole a Barcellona, Bastianini e Bezzecchi in terza fila

Pecco Bagnaia si prende la pole position in 1’38”641 e fa di tutto per mettere pressione su Jorge Martin, 4° e in seconda fila. Davanti al capoclassifica del Prima Pramac si piazzano anche un grande Aleix Espargaro, che porta avanti Aprilia, e Marc Marquez che diventa l’ombra della Gp24 rossa numero 1 per tutte le Q2.

Scattano dalla terza fila Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, rispettivamente con 1’39”087 e 1’39”121: non sono le migliori posizioni per puntare al podio oggi nella Sprint, dalle 15, anche perché faticano sempre nei primi giri. Bene Morbidelli che, dopo essere passato dalla Q1 con Quartararo poi 10°, si piazza 5°, seguito da Pedro Acosta che mantiene a galla le GasGas-Ktm. Per Alex Marquez, secondo pilota Gresini, un 11° tempo dopo essere caduto.