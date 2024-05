MotoGp, Bagnaia è il più veloce nel venerdì del Mugello, 6° tempo per Bastianini VIDEO

Pecco Bagnaia prova a scattare fortissimo fin dal venerdì, per sfatare la maledizione della Sprint Race, mentre Jorge Martin piomba al 7° dopo il “stop non abbiamo deciso nulla”di Ducati. Giovedì la Gazzetta dello Sport aveva dato per sicuro lo spagnolo in Lenovo, ma a Borgo Panigale hanno frenato. Per Pecco un roboante 1’44”932 a sorpresa davanti alla Yamaha di Rins e alla GasGas di un Acosta a terra due volte oggi.

Sorprende anche Oliveira, 4° con Aprilia davanti a Marc Marquez e a un buon Enea Bastianini, 6° in 1’45”403. Stupisce Yamaha e questi sono i risultati dell’arrivo dell’ingegnere forlivese Massimo Bartolini ex Ducati, con un discreto 11° di Quartararo. Il numero dei primi 10 è completato da Alex Marquez 8° (due piloti Gresini Racing in Q2) e gli ufficiali Aprilia MAV e Aleix. Per Marco Bezzecchi un 14° in 1’45”729: speriamo nella Q1. Bene Savadori 22° in 1’46”790 davanti a Augusto Fernandez e Marini.