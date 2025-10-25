MotoGp, Bagnaia domina la Sprint di Sepang: bis da podio per il Gresini con Alex Marquez e Aldeguer

Pecco Bagnaia domina la Sprint di Sepang dall’inizio alla fine, vincendo in scioltezza davanti ad Alex Marquez e Fermin Aldeguer: in due sul podio quindi per il Gresini Racing di Faenza. Grazie a questo piazzamento, Alex Marquez mette al sicuro il secondo posto nel mondiale alle spalle del fratello Marc.
Combattivo come al solito Marco Bezzecchi: partito col 14° tempo, il viserbese risale a suon di sorpassi fino al 7° posto finale.
Bravo anche Bastianini, lontanissimo in griglia (era addirittura 19°) e alla fine 9°
Out Mir al quinto giro e caduta anche per Luca Marini all’ottavo passaggio mentre era 9° a causa di un contatto da brividi con un Espargaro incredibilmente rimasto in piedi. Per Marini si tratta della prima caduta stagionale. Per Lorenzo Savadori 18° posto, mentre Michele Pirro chiude il lotto finendo 20°.