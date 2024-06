MotoGp: Bagnaia da record, Bastianini e Marc Marquez strappano la Q2, Bezzecchi no

Pecco Bagnaia si prende il giro veloce e la prima posizione per la Q2 di domani. Per Bastianini un 8° tempo fortunoso: il riminese cade a 3’ dal termine mentre è 4°, ma riesce a stare nella top 10 anche grazie alla caduta di Aleix Espargaro 4°, finito a terra all’ultimo minuto. La bandiera gialla impedisce a tanti di migliorare. Per Bezzecchi, uno di quelli che stava recuperando, un 12° che lo farà passare dalla Q1. Per il Gresini Racing 3° Alex Marquez, che ha rinnovato per il 2025, 6°, alle spalle di Martin, Marc Marquez. Bagnaia batte così il vecchio record della pista di Bezzecchi in 1’31”472. Per la wild card Lorenzo Savadori un discreto 20° tempo a 1”9 dal primo