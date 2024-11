MotoGp: Bagnaia cade, Martin vince la Sprint ed è a un passo dal mondiale, Marc Marquez e Bastianini sul podio

Jorge Martin vince la gara Sprint e prenota la festa mondiale, grazie alla caduta di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo, dopo aver centrato una fantastica pole position, cade al secondo giro, mentre è dietro a Jorge. Una spruzzata di pioggia aveva creato nervosismo fra i piloti. Ora Martin ha 29 punti di vantaggio su Pecco: se ne raccoglie altri 9 e sale a +38 non serve recuperare Valencia: sarà campione. Bel 2° posto di Marc Marquez che dopo le difficoltà delle prove scatta bene dal 5° posto e si mette in scia ai migliori. Enea Bastianini che era 6° in griglia, chiude buon 3°. “È stata una gara difficile per me ho sofferto molto con l’anteriore. Comunque sono sul podio. Per essere soddisfatto vorrei fare qualcosina in più”, racconta Bestia. Alex Marquez dopo essersi presa l’ultima casella della prima fila è 4° davanti a un ottimo Quartararo con Yamaha e a un Morbidelli che paga un paio di errori. Gli ultimi punti vanno alle KTM con Binder che precede Miller e Acosta. Decimo posto per Bezzecchi, che scattava 14°, e chiude in scia alle moto austriache. Per Savadori un 20° dietro a Iannone, con Marini 15°. In questa MotoGp può accadere di tutto, specialmente se domani pioverà, ma Jorge è davvero vicino alla meta.

Nelle qualifiche Bagnaia aveva battuto Martin nella sfida dei record con un ottimo 1’56”337, rispetto all’1’56”553 del rivale, che però ha vinto il duello che contava, quello della Sprint. 3° Terzo Marquez, ma non Marc “solo” 5°, bensì Alex, con un ritardo di quasi 1” dalla pole. Seconda fila per Franco Morbidelli, Marc Marquez e Bastianini. Male Bezzecchi, 14°.