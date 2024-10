MotoGp: Bagnaia batte Martin e va a -17, Bastianini solo 14°, out Bezzecchi

Pecco Bagnaia vince sul bagnato battendo prima Martin, costretto nei primi giri a mollare la speranza di arrivare primo, poi Marc Marquez, che si fa sotto a metà gp, sale su un cordolo e cade. Recupera fino all’11° posto ma forse sarà penalizzato per non aver ceduto una posizione dopo un sorpasso su Mir giudicato troppo duro. Terzo Pedro Acosta che regola Fabio di Giannantonio e Miller. Gara no per i romagnoli: Marco Bezzecchi cade al terzo giro e si ritira dopo essere partito male, Enea ha un brutto primo giro, cade all’8° passaggio mentre è sesto in rimonta e chiude 14°, Lorenzo Savadori cade addirittura due volte. Quella finale a 8 giri dal termine . Pecco recupera 5 punti e scende a -17 da Martin.