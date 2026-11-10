MotoGp, Aprilia e Savadori avanti insieme fino al 2028

Aprilia Racing in una nota ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2028 con il collaudatore cesenate Lorenzo Savadori. “Lorenzo Savadori - si legge nella nota del team - è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili. Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell’azienda. Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che noi gli abbiamo affettuosamente attribuito, di “Giga Sava”, perché lui è grande in tutto”.