MotoGp, Aprilia annuncia: “Bezzecchi operato con successo dal professor Porcellini”. Ecco quando potrebbe rientrare

L’ufficio stampa dell’Aprilia ha appena comunicato che “Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi pronto per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico”.