MotoGp, Aprilia a Misano in bianco in omaggio alla Vespa e a Villeneuve

In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Aprilia Racing celebra gli 80 anni di Vespa con una livrea speciale, la “Perla Bianca”, che porta in MotoGP la storia del brand Vespa e del mondo delle competizioni automobilistiche, inspirandosi a Gilles Villeneuve.
La livrea prende ispirazione dalla tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il pilota canadese vinse. Proprio sulla manica di quella tuta era infatti presente il logo Piaggio Vespa, un legame che oggi Aprilia Racing riprende e reinterpreta in occasione dell’80° anniversario del veicolo più iconico del Gruppo Piaggio.
Per l’occasione, anche il team Aprilia Racing indosserà una divisa dedicata bianca, coordinata con la nuova livrea della RS-GP26. La tuta originale indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 sarà inoltre esposta all’esterno del box Aprilia Racing per tutto il fine settimana del Gran Premio.