MotoGp, Andrea Migno: “Cinque piloti per il titolo, occhio alle mosse delle case” VIDEO

Andrea Migno si regala un altro fine settimana da pilota al World Ducati Week di Misano e regola alcuni giovani talenti di cui sentiremo parlare: Jesus Torres, Marco Martim Reis, Kevin Farkas e Devis Bergamini.

Il Mig di Saludecio è impegnato con il ruolo di coach per Academy VR46, analista video Pertamina VR46 e animatore del podcast “Mig Babol”, ma ama casco e tuta. Sul Mondiale MotoGp assicura che sarà una grande sfida fra almeno 5 piloti e che tanto dipenderà dagli sforzi tecnici di Ducati e Aprilia.