MotoGp, Andrea Dovizioso promosso collaudatore e allenatore dei piloti Yamaha

Andrea Dovizioso non sarà solo il nuovo collaudatore di Yamaha, ma fino al 2027 sarà anche l’allenatore dei piloti dei tre diapason. La notizia era nell’aria da tempo, visto l’impegno del forlivese nel testare il nuovo propulsore V4 dei giapponesi e la sua presenza nel box ufficiale in “divisa” del team negli ultimi gp. Andrea non avrà solo il ruolo di tester, condiviso con il giovane Augusto Fernandez che ha il compito di sostituire gli infortunati, ma sarà anche consulente per migliorare la prestazione dei piloti. Yamaha ha già un coach per i suoi piloti, un altro forlivese come Max Sabbatani che va in giro in circuito a riprenderli, ma quello di Dovi sarà un ruolo di collegamento fra ingegneri e piloti. Nel box del marchio dei tre diapason c’è un terzo “ragazzo” made in Forlì: Massimo Bartolini che guida gli ingegneri giapponesi e sembra aver indirizzato verso un deciso miglioramento le cavalcature di Fabio Quartararo e compagni. “Mi sento completamente a mio agio nel doppio ruolo che abbiamo deciso con Yamaha - commenta Dovi - di collaudatore e di consulente per la prestazione dei piloti, volto a massimizzare il mio contributo alla squadra. Il mio obiettivo è creare una forte sinergia fra piloti, team e squadra attingendo alla mia esperienza “. Dovi lavorerà sui dettagli per contribuire a fare del pacchetto tecnico Yamaha un’arma vincente”. Bartolini -Dovizioso, collaboratori di primo piano di Luigi Dall’Igna, super vincente direttore tecnico Ducati, sfidano così il loro “maestro!”