MotoGp, ancora Marc Marquez davanti ad Alex, 6° Bezzecchi e 9° Bastianini

Marc Marquez si prende tutto nel gran premio di famiglia! A Buriram, insieme a Alex, fa scorpacciata di primi e secondi posti. Bravo Marc nel gestire la corsa: dopo una decina di giri si mette dietro al fratellino, probabilmente per controllare la pressione delle gomme, poi lo salta nel finale e va a vincere.

Gli avversari sono avvertiti il re è tornato e vuole il trono. Buona gara di Bagnaia che chiude in scia alla Ducati Bk8Gresini Racing e si prende l’ultimo gradino del podio. Per lui 2”3 di distacco da Marc, anche se a fine gara ha detto che il compagno di squadra “ ha giocato” con lui e Alex. Festa grande per il team di Faenza. Bravi anche Franco Morbidelli e Ai Ogura, che chiudono a poca distanza dai primi tre. Il giapponese dell’Aprilia stupisce al debutto e chiude a meno di 8” dal vincitore. Belle gare sia per Marco Bezzecchi che Enea Bastianini. Il primo lotta alle spalle di un coriaceo Miller con Raul Fernandez e Mir. Alla fine lo scorpione di Viserba batte tutti e si prende il 6°, ormai tardi per raggiungere chi lo precede. Miller chiude 11° con un calo nel finale (ma il pilota del Pramac è prima Yamaha al traguardo), Mir cade e Raul Fernandez si ritira a due giri dal termine dopo aver perso molte posizioni. Alla fine Bez è a 14” dal primo. Immenso Bestia che, dopo essere scattato 18° recupera fino al 9° cercando anche di passare Binder, che lo precede. Il riminese beneficia delle cadute di Acosta e Mir, mentre gli altri sono tutti sorpassi! Salta Rins, Marini, Aldeguer, Miller, Di Giannantonio, Oliveira e Raul Fernandez. Bestia in gara salva spesso il suo fine settimana: a Buriram arriva ad un soffio da essere il miglior KTM. Un risultato ottimo visti i test pre campionato. Per Savadori un 20° dietro Acosta, mentre Zarco è ottimo 7° con Honda