MotoGp, anche Valentino Rossi in pista nei test di Misano

Un collaudatore d’eccezione nei test di Misano conclusi ieri, con Valentino Rossi che non ha resistito alla tentazione di rimettersi in sella alla Yamaha MotoGp. Fabio Quartararo e Alex Rins sono scesi in pista con la M1, mentre Andrea Dovizioso era presente in veste di collaudatore per sostituire l’infortunato Cal Crutchlow. Rossi ha corso in sella alla sua R1 numero 46. In pista anche Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidellii con le Panigale V4S. Per la Ducati, si è visto Michele Pirro, impegnato a provare la GP24.

Dani Pedrosa ha girato con la KTM, sotto lo sguardo di Pedro Acosta.