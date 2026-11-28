Cinque cartelli per stupire il mondo: Marc Marquez si ritira dalle gare salutando i tifosi e la MotoGp mostrando alcuni cartelli scritti a mano. La scena avviene poco prima del primo turno di libere e ricorda il film romantico “Love actually”: il dieci volte campione del mondo è seduto nel suo angolo di box, la telecamera lo inquadra e mostra cinque fogli scritti a lettere cubitali, in cui annuncia il ritiro, sottolinea di aver fatto la storia, usando un plurale maiestatis che raccoglie tutti gli uomini dei suoi team e i suoi tifosi, e manda un bacio al mondo. Questo di Valencia sarà il suo ultimo gran premio.
Stupore fra tutti gli addetti ai lavori. Un anno fa, alla presentazione della Ducati Panigale celebrativa, Marc nell’intervista che ci aveva concesso aveva stupito, adombrando l’idea di non proseguire per la Ducati. Le sue parole fecero effetto, tanto che si poteva azzardare il ritorno in Honda o il passaggio in Ktm. Tutt’altro invece.