Cinque cartelli per stupire il mondo: Marc Marquez si ritira dalle gare salutando i tifosi e la MotoGp mostrando alcuni cartelli scritti a mano. La scena avviene poco prima del primo turno di libere e ricorda il film romantico “Love actually”: il dieci volte campione del mondo è seduto nel suo angolo di box, la telecamera lo inquadra e mostra cinque fogli scritti a lettere cubitali, in cui annuncia il ritiro, sottolinea di aver fatto la storia, usando un plurale maiestatis che raccoglie tutti gli uomini dei suoi team e i suoi tifosi, e manda un bacio al mondo. Questo di Valencia sarà il suo ultimo gran premio. Stupore fra tutti gli addetti ai lavori. Un anno fa, alla presentazione della Ducati Panigale celebrativa, Marc nell’intervista che ci aveva concesso aveva stupito, adombrando l’idea di non proseguire per la Ducati. Le sue parole fecero effetto, tanto che si poteva azzardare il ritorno in Honda o il passaggio in Ktm. Tutt’altro invece.

Lo scenario

Ora si scaldano dalla panchina Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega. Ducati Lenovo deve affiancare un pilota di spessore a Pedro Acosta. L’idea potrebbe essere Aldeguer, ma Bulega è al debutto pur essendo campione del mondo Superbike e il Pertamina VR46 non avrebbe un pilota di punta di esperienza. Fermi e senza sella ci sono anche Maverick Viñales e Alex Rins, colpiti da vari infortuni. Proprio di Viñales, la Ducati aveva parlato come pilota collaudatore-sostituto di eventuali infortunati. Il passaggio di Aldeguer in Lenovo potrebbe portare Celestino Vietti Ramus in MotoGp. Difficile che qualcuno scelga Manuel Gonzalez che si gioca il titolo Moto2. I nomi però sono questi, difficile trovarne altri al momento. Bulega si troverebbe nel box un compagno come Acosta e sarebbe una sfida tosta. Tra l’altro il neo campione di Superbike, si presenterà al via del 2027 con mesi di esperienza e telemetria già accumulata sulla nuova moto.

La scelta di Marc