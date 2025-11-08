MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint su Acosta e Bezzecchi

Grandissima vittoria di Alex Marquez che toglie il primo gradino del podio da sotto i piedi di un combattivo Pedro Acosta. La Ktm del secondo non sembra al livello della Gp24 del Bk8 Gresini. Terzo e in scia si due spagnoli arriva un ottimo Bezzecchi, autore della pole. Il viserbese parte bene e si tiene il comando fino a vedere a Pedro e poi ad Alex. Il duello fra i tre è bello e ricco di sorpasso. Per il 3° gradino dell’assoluta Bez perde 2 punti da Acosta, che era a -31 e passa a -29, ma ne guadagna 5 su Pecco Bagnaia che, dopo essere rimasto a lungo un scia a Fabio Quartararo, subisce il sorpasso di Fabio Di Giannantonio che gli strappa il 6° posto e, infine, un doppio sorpasso dall’ultima curva al traguardo, con Fermin Aldeguer e Johann Zarco che lo saltano sotto la bandiera a scacchi. Grosso calo nel finale per Pecco che ora ha 10 punti di ritardo su Bezzecchi. “Sfortunatamente Alex e Pedro erano più veloci di me in gara - commenta l’alfiere dell’Aprilia - ho cercato di restare attaccato a loro per provare ad attaccarli, ma dobbiamo lavorare di più per riuscire a farlo”. Nono e ultimo punto in classifica per Brad Binder, con Enea Bastianini che ha chiuso 13°, senza fare la solita rimonta nella seconda parte della gara e 18° Lorenzo Savadori, mentre Nicolò Bulega è scivolato al 5° giro.