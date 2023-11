MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint Race, Bastianini fa gioco di squadra, non supera Bagnaia e chiude quarto

Trionfo del Team Gresini con Alex Marquez che conquista la gara sprint in Malesia davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Ottimo quarto un Enea Bastianini che non ha superato Bagnaia facendo gioco di squadra. In partenza scatta alla grande Bagnaia che chiude il primo giro in testa, con un vantaggio di appena un decimo su Alex Marquez (2°), con Bastianini 3° davanti a Martin. Enea prima scivola indietro, poi inizia a lottare con Martin che sale in terza posizione, mentre Miller si porta al quarto posto. Inizia un duello mirabile per il secondo posto tra Martin e Alex Marquez, mentre Bagnaia prova ad allungare. Marc Marquez va subito ko, poi risale alla grande Bastianini, che mostra progressi incoraggianti e supera Miller, andando al quarto posto. Si arriva a metà gara e Bagnaia spinge a tutta, ma Alex Marquez lo supera e il gruppo davanti si fa compatto, quindi anche Martin scavalca Pecco che si ritrova al terzo posto. La battaglia è bellissima e il poker Alex Marquez-Martin-Bagnaia-Bastianini dà spettacolo. Marquez Jr allunga, mentre Bestia al 4° posto non supera Pecco. Lo spagnolo del Gresini allunga e le due Ducati ufficiali sembrano in difficoltà, con Enea che si difende con le unghie e lascia Binder al quinto posto. Settimo posto finale per Marco Bezzecchi.

A fine gara Davide Tardozzi ha ringraziato Bastianini a nome della Ducati: “Sì, non possiamo che ringraziarlo per quello che ha fatto”.