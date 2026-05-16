MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint a Barcellona, Bezzecchi 9°, caduta per Martin

Grande vittoria per Alex Marquez che doma Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio in un finale thrilling . Nulla da fare per Marco Bezzecchi che si qualifica 12° cadendo ad inizio Q2 e poi chiude 9°, superando all’ultimo Enea Bastianini, sfruttando un errore del riminese della Ktm, che era stato appena saltato da Ai Ogura, che lo ha mandato largo alla curva 5. Gara incolore per Marco e la Aprilia. Nel box di Noale dovranno lavorare duro: Raul Fernandez chiude 4° con un calo nel finale, dopo aver lottato per tutta la gara con i primi tre, da cui si stacca negli ultimi giri; Ogura rimonta fino all’8°, Jorge Martin esce di pista per una quarta caduta in due giorni.

Marco allunga in classifica salendo a +2 su Martin (129 a 127) e mantiene a +38 il vantaggio su Diggia e a +37 su Acosta. Ducati può sorridere anche per la discreta gara di Pecco Bagnaia, che rimonta dal 13° in cui partiva, davanti a Bestia, e chiude 6° vicino alla Honda di un ottimo Zarco. Settimo per un Morbidelli capace di prendersi il 2° in griglia, dietro l’autore della pole Acosta. Ducati vs Ktm per il podio, con Aprilia che non sembra alla loro altezza, soprattutto nel finale.