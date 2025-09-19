MotoGp, Alex Marquez: un 2026 al Gresini con una Ducati factory

Un annuncio importante in casa Gresini: nel 2026 Alex Marquez correrà su una Ducati Desmosedici GP Factory, vestita naturalmente dai colori BK8 Gresini Racing MotoGP.

Felice Nadia Padovani, numero uno del Gresini Racing: “Questa è una notizia di grande importanza per la Gresini Racing. Desidero ringraziare la Ducati e l’ingegner Dall’Igna per la fiducia riposta in Alex e nel nostro Team. I risultati ottenuti quest’anno, e nelle scorse stagioni, ci hanno portati ad ottenere questo grande traguardo. Siamo felici che Alex, a partire dal prossimo anno possa avere una moto factory. Come squadra siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l’eccellenza. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo”.

Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, incorona il valore di Marquez junior: “La stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Álex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l’intero sistema Ducati”.

Ovviamente entusiasta Alex Marquez: ““È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026. Voglio ringraziare Nadia, il Team, e ovviamente Gigi e Ducati che mi ha fatto sentire importante in ogni momento”.