MotoGp, Alex Marquez salta il Mugello e il Gp d’Ungheria

“Alex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton”. È questo stringato annuncio sui social del team Gresini, accompagnato da una foto del pilota spagnolo con un braccio al colle e il collare cervicale, in merito ai tempi di rientro in gara dopo l’incidente al Gp della Catalogna che gli è costato la frattura ad una clavicola e l’infrazione ad una vertebra. Al momento, quindi, l’ipotetico rientro in gara del pilota Ducati potrebbe esserci tra un mese, al Gp della Repubblica Ceca (19-21 giugno), che segue quelli d’Italia (29-31 maggio) e di Ungheria (5-7 giugno).